Об этом он сказал в эфире телеканала Порошенко "Прямой", однако запись впоследствии исчезла с платформ. Политтехнолог Сергей Гайдай считает, что для сторонников Порошенко сейчас очень сложное время. Такое мнение он высказал в эфире программы "Что это было?".
Больше здесь Медведчук поймал слабое место Порошенко – Гайдай о пленках Bihus.Info
"Луценко подтвердил, что записи правдивые", – подчеркнул Гайдай.
О сделках с углем
Как вспомнил политтехнолог, на одной из своих пресс-конференций, Порошенко говорил, что мы вынуждены покупать уголь у оккупантов. Но он заверил, что деньги пойдут только на зарплаты, а налоги – в Украину.
Я тогда думал, ну какая ложь? Как на оккупированной территории можно обеспечить зарплаты людям, которые находятся под оккупацией и все контролируют боевики. Это полная ложь,
– заявил Гайдай.
Он добавил, что был факт покупки угля на неоккупированной территории. Потом это привело к блокаде, в том числе и со стороны "Самопомочи". Порошенко был против этого, но ничего не могли сделать, и эту схему "закрыли".
Почему Порошенко принял такое решение
По слова Гайдая, были и другие источники угля, в частности в Украине или соседней Польше. В конце концов, вопрос переоборудования станций можно было решить за несколько месяцев. Поэтому, закупку угля именно у оккупантов можно было обойти.
"Порошенко очень хотел покупать через Россию и напрямую с оккупированных территорий, потому что это контролировал Медведчук и была коммерческая выгода. По-другому это объяснить невозможно. Это имеющаяся государственная измена", – подытожил Гайдай.
Что известно о пленках Медведчука
- Журналисты Bihus.Info получили записи телефонных разговоров Виктора Медведчука с представителями боевиков и России.
- Обнародовали 3 часть расследования 31 мая. Она касалась "пленок Медведчука". Речь шла о закупке угля у оккупантов Донбасса.
- На этих "пленках" человек с голосом, похожим на голос кума Путина, договаривалась о поставках угля от оккупантов. В расследовании говорится, что сделка была устроена не без ведома Петра Порошенко.
Полный выпуск программы "Что это было?": смотрите видео 24 канала