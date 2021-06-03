Об этом он сказал в эфире телеканала Порошенко "Прямой", однако запись впоследствии исчезла с платформ. Политтехнолог Сергей Гайдай считает, что для сторонников Порошенко сейчас очень сложное время. Такое мнение он высказал в эфире программы "Что это было?".

Больше здесь Медведчук поймал слабое место Порошенко – Гайдай о пленках Bihus.Info

"Луценко подтвердил, что записи правдивые", – подчеркнул Гайдай.

О сделках с углем

Как вспомнил политтехнолог, на одной из своих пресс-конференций, Порошенко говорил, что мы вынуждены покупать уголь у оккупантов. Но он заверил, что деньги пойдут только на зарплаты, а налоги – в Украину.

Я тогда думал, ну какая ложь? Как на оккупированной территории можно обеспечить зарплаты людям, которые находятся под оккупацией и все контролируют боевики. Это полная ложь,
– заявил Гайдай.

Он добавил, что был факт покупки угля на неоккупированной территории. Потом это привело к блокаде, в том числе и со стороны "Самопомочи". Порошенко был против этого, но ничего не могли сделать, и эту схему "закрыли".

Почему Порошенко принял такое решение

По слова Гайдая, были и другие источники угля, в частности в Украине или соседней Польше. В конце концов, вопрос переоборудования станций можно было решить за несколько месяцев. Поэтому, закупку угля именно у оккупантов можно было обойти.

"Порошенко очень хотел покупать через Россию и напрямую с оккупированных территорий, потому что это контролировал Медведчук и была коммерческая выгода. По-другому это объяснить невозможно. Это имеющаяся государственная измена", – подытожил Гайдай.

Что известно о пленках Медведчука

  • Журналисты Bihus.Info получили записи телефонных разговоров Виктора Медведчука с представителями боевиков и России.
  • Обнародовали 3 часть расследования 31 мая. Она касалась "пленок Медведчука". Речь шла о закупке угля у оккупантов Донбасса.
  • На этих "пленках" человек с голосом, похожим на голос кума Путина, договаривалась о поставках угля от оккупантов. В расследовании говорится, что сделка была устроена не без ведома Петра Порошенко.

Полный выпуск программы "Что это было?": смотрите видео 24 канала