Про це він сказав в ефірі телеканалу Порошенка "Прямий", однак воно згодом зникло з платформ. Політтехнолог Сергій Гайдай вважає, що для прихильників Порошенка зараз дуже складний час. Таку думку він висловив в ефірі програми "Що це було?".

Більше тут Медведчук зловив слабке місце Порошенка, – Гайдай про плівки Bihus.Info

"Луценко підтвердив, що записи правдиві", – наголосив Гайдай.

Довідка. В інтерв'ю Луценко зазначив, що генпрокуратуру, за час його каденції, не повідомили про жоден із цих записів Медведчука, які зараз фігурують. Ба більше, додав, що знає співробітника СБУ, який записував ці розмови.

Про оборудки з вугіллям

Як пригадав політтехнолог, на одній зі своїх пресконференцій, Порошенко казав, що ми змушені купувати вугілля в окупантів. Але він запевнив, що гроші підуть тільки на зарплати, а податки – в Україну.

Я тоді думав, ну яка брехня? Як на окупованій території можна забезпечити зарплати людям, які перебувають під окупацією і все контролюють бойовики. Це повна брехня,

– заявив Гайдай.

Він додав, що був факт купівлі вугілля на неокупованій території. Потім це призвело до блокади, зокрема і з боку "Самопомочі". Порошенко був проти цього, але нічого не могли зробити й цю схему "закрили".

Чому Порошенко прийняв таке рішення

За слова Гайдая, були й інші джерела вугілля, зокрема в Україні чи сусідній Польщі. Зрештою, питання переобладнання станцій можна було вирішити за кілька місяців. Тож, закупівлю вугілля саме в окупантів можна було оминути.

"Порошенко дуже хотів купувати через Росію й напряму з окупованих територій, тому що це контролював Медведчук і була комерційна вигода. По-іншому це пояснити неможливо. Це наявна державна зрада", – підсумував Гайдай.

Що відомо про плівки Медведчука

Журналісти Bihus.Info отримали записи телефонних розмов Віктора Медведчука з представниками бойовиків та Росії.

Оприлюднили 3 частину розслідування 31 травня. Вона стосувалась "плівок Медведчука". Мовилося про закупівлю вугілля в окупантів Донбасу.

На цих "плівках" людина з голосом, схожим на голос кума Путіна, домовлялася про постачання вугілля від окупантів. У розслідування мовиться, що оборудка була влаштована не без відома Петра Порошенка.

Повний випуск програми "Що це було?": дивіться відео 24 каналу