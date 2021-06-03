Про це він сказав в ефірі телеканалу Порошенка "Прямий", однак воно згодом зникло з платформ. Політтехнолог Сергій Гайдай вважає, що для прихильників Порошенка зараз дуже складний час. Таку думку він висловив в ефірі програми "Що це було?".
Більше тут Медведчук зловив слабке місце Порошенка, – Гайдай про плівки Bihus.Info
"Луценко підтвердив, що записи правдиві", – наголосив Гайдай.
Про оборудки з вугіллям
Як пригадав політтехнолог, на одній зі своїх пресконференцій, Порошенко казав, що ми змушені купувати вугілля в окупантів. Але він запевнив, що гроші підуть тільки на зарплати, а податки – в Україну.
Я тоді думав, ну яка брехня? Як на окупованій території можна забезпечити зарплати людям, які перебувають під окупацією і все контролюють бойовики. Це повна брехня,
– заявив Гайдай.
Він додав, що був факт купівлі вугілля на неокупованій території. Потім це призвело до блокади, зокрема і з боку "Самопомочі". Порошенко був проти цього, але нічого не могли зробити й цю схему "закрили".
Чому Порошенко прийняв таке рішення
За слова Гайдая, були й інші джерела вугілля, зокрема в Україні чи сусідній Польщі. Зрештою, питання переобладнання станцій можна було вирішити за кілька місяців. Тож, закупівлю вугілля саме в окупантів можна було оминути.
"Порошенко дуже хотів купувати через Росію й напряму з окупованих територій, тому що це контролював Медведчук і була комерційна вигода. По-іншому це пояснити неможливо. Це наявна державна зрада", – підсумував Гайдай.
Що відомо про плівки Медведчука
- Журналісти Bihus.Info отримали записи телефонних розмов Віктора Медведчука з представниками бойовиків та Росії.
- Оприлюднили 3 частину розслідування 31 травня. Вона стосувалась "плівок Медведчука". Мовилося про закупівлю вугілля в окупантів Донбасу.
- На цих "плівках" людина з голосом, схожим на голос кума Путіна, домовлялася про постачання вугілля від окупантів. У розслідування мовиться, що оборудка була влаштована не без відома Петра Порошенка.
Повний випуск програми "Що це було?": дивіться відео 24 каналу