Рассматриваем такие сценарии, – Маляр о вероятном повторном наступлении на Киев

Анна Маляр подчеркнула, что российские войска могут наступать не только на восток. Поэтому нужно быть готовыми к тому, что оккупанты вернутся и на те территории, которые они уже покинули.

Об этом заместитель министра обороны Украины Анна Маляр рассказала в эфире телеканала "Рада". Она напомнила, что война все еще продолжается и расслабляться рано.

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Угроза повторного вторжения все еще существует

Анна Маляр подчеркнула, что ВСУ освободили Киевскую область от оккупантов. Но следует понимать, что риск возобновления агрессивных действий в отношении других регионов, не только Востока, возможен. Следовательно, в Министерстве обороны такие сценарии рассматривают.

Она добавила, что сейчас ключевая задача российских войск – Восток. Поэтому они постараются всячески закрепиться на географических границах Луганской и Донецкой областей. Харьковскую и Херсонскую будут использовать для применения своих вооруженных сил.

Но возможна угроза и другим регионам Украины. Потому не стоит расслабляться. Война сейчас находится в ее активной фазе. Мы не можем говорить о том, что спадает активность, уменьшаются бои,

– подчеркнула она.

Замминистра добавила, что сейчас ожесточенные бои продолжаются на Востоке. Поэтому в зависимости от развития обстоятельств по другим регионам будет понятно, будет ли продвигаться враг дальше. Пока ВСУ делают все возможное, чтобы не дать врагу продвинуться на остальную территорию Украины.

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