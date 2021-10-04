Об этом сообщила "слуга народа" Евгения Кравчук в эфире одного из телеканалов. По ее словам, на кресло спикера у провластной фракции уже есть кандидат – Руслан Стефанчук.

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Речь идет именно о внутрифракционном конфликте и это именно политический выбор нашей фракции сейчас делегировать другому человеку должность председателя парламента,

– сказала нардеп.

Проведение внеочередного заседания 7 октября подтвердил и Дмитрий Разумков. По его словам, предложение поступило от 153 народных депутатов.

"Оно планируется на четверг (7 октября – 24 канал), Как всегда, в 16:00. Инициатор (Антон – 24 канал) Поляков", – добавил глава украинского парламента.

Обратите внимание! Дмитрий Разумков заявил, что все процедуры, в том числе отзыв с должности спикера, проходят по регламенту. Именно поэтому голосование точно не состоится ни 5, ни 6 октября.

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