Про це повідомила "слуга народу" Євгенія Кравчук в ефірі одного з телеканалів. За її словами, на крісло спікера у провладної фракції вже є кандидат – Руслан Стефанчук.

Читайте також "Слуги народу" відмовились від зустрічі, на яку їх кликав Разумков

Йдеться саме про внутрішньофракційний конфлікт і це саме політичний вибір нашої фракції зараз делегувати іншій людині посаду голови парламенту,

– сказала нардепка.

Проведення позачергового засідання 7 жовтня підтвердив і Дмитро Разумков. За його словами, пропозиція надійшла від 153 народних депутатів.

"Воно планується на четвер (7 жовтня – 24 канал), як завжди, о 16:00. Ініціатор (Антон – 24 канал) Поляков", – додав глава українського парламенту.

Зверніть увагу! Дмитро Разумков заявив, що усі процедури, зокрема відкликання з посади спікера, відбуваються за регламентом. Саме тому голосування точно не відбудеться ні 5, ні 6 жовтня.

Відставка Разумкова: що відомо