Речь идет о нарушении законов и обычаев войны. О трагедии февраля 2024 года вспоминают в 110-й отдельной механизированной бригаде имени генерал-хорунжего Марка Безручко, передает 24 Канал.

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Что известно о расстреле украинцев

Группа раненых украинских защитников из 110-й ОМБр осталась на "Зените", поскольку, по предварительной договоренности, россияне должны были эвакуировать бойцов и передать их Украине во время обмена.

Однако противник расстрелял безоружных военных и опубликовал видео с захваченной позиции. Родственники опознали погибших Георгия Павлова, Андрея Дубницкого, Ивана Житника. По данным бригады, преступники казнили также Александра Зинчука и Николая Савосика.

Мы всегда будем помнить о наших воинах, которые погибли, борясь за Украину. А оккупанты получат заслуженную расплату. Это наш долг!

– написали в 110-й ОМБр.

Как идет расследование

В Донецкой областной прокуратуре сообщали – по факту расстрела украинских воинов расследование ведут правоохранители СБУ. Сейчас в рамках этого дела никому не было объявлено о подозрении.

По предварительным данным, на момент трагедии на позиции вблизи Авдеевки находилось 6 военнослужащих ВСУ.

Однако журналисты-расследователи назвали имена причастных еще весной прошлого года. Первыми на позицию "Зенит" могли зайти оккупанты из подразделения "1-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады", созданной в 2014 году на оккупированной территории Донецкой области.

По информации пропагандистов, это был стрелковый батальон бригады, который возглавляет Дмитрий Николаевич Вербий с псевдонимом "Гермес". Известно и об участии командира второй роты батальона Николая Александровича Ткача под псевдонимом "Жарик".

Именно эти оккупанты отдали приказ о захвате "Зенита" своим подчиненным, поэтому журналисты считают, что Вербий и Ткач несут ответственность за расстрел раненых бойцов 110-й ОМБр ВСУ.

К слову, ранее Дмитрию Вербию, уроженцу города Шахтерск Донецкой области, объявили подозрение в госизмене, сообщают в бригаде.