Расстрел мирных жителей Киевщины, Луганщины, Николаевщины: начаты уголовные производства

Российские оккупационные войска продолжают террор мирного населения Украины. По фактам обстрела мирных жителей в период с 11 по 14 марта, прокуратура начала уголовные производства.

Обстрелы в Киевской области

В результате обстрелов в Киевской области есть раненые и погибшие. Также подтверждены факты разрушения домов. Только за 13 марта 2022 года прокурорами Киевской области зарегистрировано 44 уголовных производства по фактам нарушения законов и обычаев войны страной-агрессором.

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12 марта военные РФ взорвали гражданский автомобиль в Броварском районе. Погибла 83-летняя женщина, еще два человека ранены.

13 марта оккупанты обстреляли Ирпень, погиб мужчина.

В результате минометного обстрела села Бузово Бучанского района смертельные ранения получила 69-летняя женщина. В селе Дмитровка оккупанты открыли огонь по автомобилю, водитель получил огнестрельное ранение.

14 марта 2022 года вооруженные силы России произвели обстрел телерадиобашни в Белоцерковском районе. Поврежден мобильный пункт управления и помещение центра.

Обстрелы автомобилей в Луганской области

В Луганской области враги обстреливают автомобили с мирными жителями. При этом делают это как российские оккупанты, так и их марионеточные военные образования, которые воюют здесь с 2014 года.

Два таких обстрела были зафиксированы 11 марта. На автодороге на окраине поселка Старая Краснянка оккупанты расстреляли автомобиль, в котором находились водитель и пассажир. В результате обстрела мужчина и женщина погибли на месте.

Позже захватчики расстреляли еще один автомобиль, в результате чего водитель получил ранения, а 58-летняя пассажирка погибла.

Николаевщина под огнем

14 марта 2022 года во время очередных массированных обстрелов Николаева, Очакова и Снегиревки повреждены частные дома и транспортные средства местных жителей. Информация о пострадавших уточняется.