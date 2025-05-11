Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на следственное управление ГУ Нацполиции в Херсонской области.

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Полиция расследует расстрел мужчины на дамбе Каховской ГЭС в 2022 году

"Отделом расследования преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, следственного управления Главного управления Национальной полиции в Херсонской области расследуется преступление, совершенное военными России и для этого нам нужна ваша помощь", – говорится в сообщении.

Согласно данным правоохранителей, вечером 10 марта 2022 года на дамбе Каховской ГЭС, неподалеку памятного знака в честь 2000-летия Рождества Христова, что на перекрестке проспекта Днепровский и автодороги М-14 в городе Новая Каховка, военные страны-агрессора при неустановленных обстоятельствах расстреляли мужчину.

Личность погибшего устанавливается, полиция осуществляет сбор доказательств и установление свидетелей или очевидцев происшествия.