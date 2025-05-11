Про це пише 24 Канал з посиланням на слідче управління ГУ Нацполіції в Херсонській області.

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Поліція розслідує розстріл чоловіка на дамбі Каховської ГЕС у 2022 році

"Відділом розслідування злочинів, учинених в умовах збройного конфлікту, слідчого управління Головного управління Національної поліції в Херсонській області розслідується злочин, учинений військовими Росії і для цього нам потрібна ваша допомога", – йдеться у повідомленні.

Відповідно до даних правоохоронців, увечері 10 березня 2022 року на дамбі Каховської ГЕС, неподалік памʼятного знаку на честь 2000-ліття Різдва Христового, що на перехресті проспекту Дніпровський та автодороги М-14 в місті Нова Каховка, військові країни-агресора за невстановлених обставин розстріляли чоловіка.

Особа загиблого встановлюється, поліція здійснює збір доказів та встановлення свідків або очевидців події.