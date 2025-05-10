Такі дії є черговим порушенням Женевської конвенції з боку росіян. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на 60-ту ОМБр.

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Росіяни видавали себе за ЗСУ, щоб підійти до позицій Сил оборони

В Україні ще досі наче діє путінське "перемир'я" з нагоди "дня пабєди". Однак, ігноруючи власне ж перемир'я російські війська продовжують атаки по всій лінії фронту, зокрема порушуючи базові правила ведення війни.

Так, у 60-й ОШБр розповіли, що російські окупанти, обмотавшись скотчем кольору ЗСУ, намагалися підійти до позицій українських оборонців. Колір скотча на шоломі або кінцівках воїна допомагає відрізняти "свого-чужого".

Війна під чужим прапором заборонена Женевськими конвенціями.

Але ніщо так не видавало Штірліца, як неправильний відтінок форми та джгут Есмарха, що стирчить із кишені замість турнікета,

– зауважили українські бійці.

Російських недодиверсантів змогли розгледіти оператори дронів ББпС Vidarr 60 ОМБр.

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