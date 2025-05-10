Такие действия являются очередным нарушением Женевской конвенции со стороны россиян. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на 60-ю ОМБр.

Смотрите также Военный объяснил, как Харьковское направление ломает россиянам планы

Россияне выдавали себя за ВСУ, чтобы подойти к позициям Сил обороны

В Украине до сих пор как будто действует путинское "перемирие" по случаю "дня победы". Однако, игнорируя собственное же перемирие российские войска продолжают атаки по всей линии фронта, в частности нарушая базовые правила ведения войны.

Так, в 60-й ОШБр рассказали, что российские оккупанты, обмотавшись скотчем цвета ВСУ, пытались подойти к позициям украинских защитников. Цвет скотча на шлеме или конечностях воина помогает отличать "своего-чужого".

Война под чужим флагом запрещена Женевскими конвенциями.

Но ничто так не выдавало Штирлица, как неправильный оттенок формы и жгут Эсмарха, торчащий из кармана вместо турникета,

– заметили украинские бойцы.

Российских недодиверсантов смогли разглядеть операторы дронов ББпС Vidarr 60 ОМБр.

Украинские дроны уничтожают оккупантов, что использовали украинские цвета в форме: смотрите видео