Об этом 24 Каналу рассказал российский правозащитник Марк Фейгин. По его словам, пока не ясно, кто именно выложил это видео в публичный доступ. Его могли опубликовать с телефона погибшего оккупанта или они специально это сделали. К примеру, вагнеровцы любят делать публичные казни.

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Последствия этого расстрела будут очень жесткими

Как отметил Фейгин, очевидно, что в этом преступлении виноваты сами исполнители. Но не стоит забывать и о вине военно-политического руководства России.

Вина полностью на российских властях, которые затеяли эту войну. В этом случае также абсолютная вина участников расстрела военнопленного,

– отметил Фейгин.

Он подчеркнул, что такие военные преступления особенно сильно влияют на военных. По всей вероятности, российские оккупанты сами снизили свои дальнейшие шансы на выживание в войне после совершения этого расстрела. Никто с ними церемониться не будет.

Какие планы Путина внутри России – говорит Фейгин: смотрите видео

Понятно, что в России не будут расследовать преступление своих военных. Там царит беззаконие. Никто не будет с этим разбираться.

За каждое такое преступление будет расплата