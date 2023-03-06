Об этом 24 Каналу рассказал российский правозащитник Марк Фейгин. По его словам, пока не ясно, кто именно выложил это видео в публичный доступ. Его могли опубликовать с телефона погибшего оккупанта или они специально это сделали. К примеру, вагнеровцы любят делать публичные казни.
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Последствия этого расстрела будут очень жесткими
Как отметил Фейгин, очевидно, что в этом преступлении виноваты сами исполнители. Но не стоит забывать и о вине военно-политического руководства России.
Вина полностью на российских властях, которые затеяли эту войну. В этом случае также абсолютная вина участников расстрела военнопленного,
– отметил Фейгин.
Он подчеркнул, что такие военные преступления особенно сильно влияют на военных. По всей вероятности, российские оккупанты сами снизили свои дальнейшие шансы на выживание в войне после совершения этого расстрела. Никто с ними церемониться не будет.
Какие планы Путина внутри России – говорит Фейгин: смотрите видео
Понятно, что в России не будут расследовать преступление своих военных. Там царит беззаконие. Никто не будет с этим разбираться.
За каждое такое преступление будет расплата
- Российские оккупанты расстреляли безоружного украинского пленного, не проявлявшего никакой агрессии. Его последними словами перед казнью были: "Слава Украине". Видео расстрела появилось в соцсетях.
- Глава Офиса Президента Андрей Ермак отреагировал на очередное военное преступление оккупантов. Он подчеркнул, что убийство попавшего в плен человека – пример национальной ничтожности и слабости россиян. А расплата за эту казнь обязательно будет.
- Активисты и волонтеры Сергей Стерненко и Игорь Лаченков просят украинцев сделать максимальную огласку в Twitter, чтобы это российское преступление увидел весь мир. Они подчеркивают, что защитник должен получить Героя Украины посмертно.
- Российские оккупанты регулярно совершают военные преступления. Так, в июле 2022 года они обстреляли колонию во временно оккупированной Еленовке, где находились украинские пленники. Тогда погибли по меньшей мере 50 украинцев, а еще 130 – получили ранения. Международные эксперты считают, что оккупанты использовали тогда термобарическое оружие.