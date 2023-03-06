Про це 24 Каналу розповів російський правозахисник Марк Фейгін. За його словами, поки не зрозуміло, хто саме виклав це відео в публічний доступ. Його могли опублікувати з телефону загиблого окупанта або ж вони спеціально це зробили. До прикладу, вагнерівці обожнюють робити публічні страти.

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Наслідки цього розстрілу будуть дуже жорсткими

Як наголосив Фейгін, очевидно, що в цьому злочині винні самі виконавці. Але не варто забувати і про провину військово-політичного керівництва Росії.

Провина повністю на російській владі, яка затіяла цю війну. В цьому випадку також абсолютна провина учасників розстрілу військовополоненого,

– зазначив Фейгін.

Він підкреслив, що такі воєнні злочини особливо сильно впливають на військових. Цілком ймовірно, що російські окупанти самі знизили свої подальші шанси на виживання у війні після вчинення цього розстрілу. Ніхто з ними церемонитися не буде.

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Зрозуміло, що в Росії не будуть розслідувати воєнний злочин власних військових. Там панує беззаконня. Ніхто не буде з цим розбиратися.

За кожен такий злочин буде розплата