Про це 24 Каналу розповів російський правозахисник Марк Фейгін. За його словами, поки не зрозуміло, хто саме виклав це відео в публічний доступ. Його могли опублікувати з телефону загиблого окупанта або ж вони спеціально це зробили. До прикладу, вагнерівці обожнюють робити публічні страти.
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Наслідки цього розстрілу будуть дуже жорсткими
Як наголосив Фейгін, очевидно, що в цьому злочині винні самі виконавці. Але не варто забувати і про провину військово-політичного керівництва Росії.
Провина повністю на російській владі, яка затіяла цю війну. В цьому випадку також абсолютна провина учасників розстрілу військовополоненого,
– зазначив Фейгін.
Він підкреслив, що такі воєнні злочини особливо сильно впливають на військових. Цілком ймовірно, що російські окупанти самі знизили свої подальші шанси на виживання у війні після вчинення цього розстрілу. Ніхто з ними церемонитися не буде.
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Зрозуміло, що в Росії не будуть розслідувати воєнний злочин власних військових. Там панує беззаконня. Ніхто не буде з цим розбиратися.
За кожен такий злочин буде розплата
- Російські окупанти розстріляли беззбройного українського полоненого, який не проявляв ніякої агресії. Його останні слова перед стратою були: "Слава Україні". Відео розстрілу з'явилося у соцмережах.
- Глава Офісу Президента Андрій Єрмак відреагував на черговий воєнний злочин окупантів. Він підкреслив, що вбивство людини, яка потрапила в полон – приклад національної нікчемності та слабкості росіян. А розплата за цю страту обов'язково буде.
- Активісти та волонтери Сергій Стерненко та Ігор Лаченков просять українців зробити максимальний розголос у Twitter, щоб цей російський злочин побачив весь світ. Вони підкреслюють, що захисник повинен отримати Героя України посмертно.
- Російські окупанти регулярно вчиняють воєнні злочини. Так, в липні 2022 року вони обстріляли колонію в тимчасово окупованій Оленівці, де перебували українські полонені. Тоді загинули щонайменше 50 українців, а ще 130 – зазнали поранень. Міжнародні експерти вважають, що окупанти використали тоді термобаричну зброю.