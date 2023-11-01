Служат оба захватчика в 80-й Витебской бригаде управления Краснознаменного ордена Александра Невского. Известно, что они ночью пьяны ворвались в дом и расстреляли семью, которая спала. Накануне она отметила день рождения.

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"Об убийствах до этого не слышал, не вникал в детали"

Это преступление оккупантов получило настолько широкую огласку, что закрыть на него глаза не смогли даже в Кремле. Очевидно, чтобы акцентировать на "случайности" этого расстрела и того, что это якобы "единственное преступление" российских военных, вражеские силовики задержали подозреваемых бойцов и открыть против них дело.

Журналисты решили связаться с братом Станислава Рау, одного из захватчиков, который в ту ночь совершил убийство 9 мирных людей. Родственник подтвердил, что на фото и видео с задержанными его брат, служивший в 155-й гвардейской бригаде морской пехоты Тихоокеанского флота, а в марте был завербован в ЧВК "Вагнера".

Вся семья в шоке. Я узнал это часов через 8-10. Мне начали везде посылать сообщения, в WhatsApp звонить. Я когда-то прочел, я поначалу не поверил. Ну, уроженец Алтайского края, обитающий в Петропавловске-Камчатском. Потом читаю фамилию, имя, отчество и понимаю, что это он, да,

– сказал брат русского военного.

Вместе с тем он поспешил заверить, что он не может понять, как такое мог вообще совершить Станислав, поскольку речь идет о расстреле детей. Как отметил мужчина, об убийствах мирных жителей российскими военными он только впервые узнал. Собственно, так россиянин ответил на вопрос, знает ли он, что произошло в Буче на Киевщине.

Брат оккупанта не стал отрицать, что Россия является государством, напавшим на другое государство, однако дальше повторил один из самых любимых тезисов российской пропаганды о том, что якобы не все так однозначно: "Напали мы, я не спорю, но там разные версии, у всех своя правда, я просто не вникал в детали и старался просто не участвовать в этом и отговаривать от этого других".

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Добавим, что 27 октября 2023 местная жительница Волновахи Татьяна Капканец отпраздновала свой 51-й день рождения. На следующую ночь в ее дом ворвались русские солдаты и открыли огонь. Жертвами стрельбы стали: