Убийцей собаки в Днепре оказался военный: его ищут

В Днепре неизвестный мужчина на заправке расстрелял из оружия бездомных собак. Его личность установили и вскоре должны задержать.

Во вторник, 5 июля, камеры зафиксировали, как на одной из заправок Днепра неизвестный мужчина с оружием в руках подошел к стае собак и выстелил в одну из них. Остальные животные сразу разбежались.

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Такое событие вызвало большой негативный резонанс. Оказалось, что таким образом мужчина решил согнать злость на беззащитных животных, когда его автомобиль не заправили топливом.

Розыск подозреваемого

На событие отреагировал глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко. Он обратился к правоохранителям с просьбой расследовать это дело. Полиция установила, что стрелком является военный.

"Сейчас он на полпути в Бахмут. Его задержат и передадут в военную службу правопорядка. Она определит, как быть с этим... обидчиком животных. По-моему, это поступок недостойный звания военного. У нас война. Мы воюем за человеческие ценности. Мы стоим против бесчеловечной жестокости, против дикости. Мы воюем за то, чтобы в нашей стране, в нашей области было безопасно. Всем! Война не дает права ни военному, ни гражданскому убивать просто так", – отметил Валентин Резниченко.

Глава Днепропетровщины также отметил, что военный должен понести наказание за свой "невоенный" поступок. А также то, что "уничтожать надо врага, а не беспомощных перед оружием животных".

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