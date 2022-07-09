Заметим, что защитники и защитницы Украины сами спасают четырехлапых от рук врага. Поэтому они потрясены тем, что кто-то может себе позволить подобные поступки сейчас.

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Мы не можем быть похожи на оккупантов

Что бы там ни случилось, выходить и так стрелять животных нельзя. Если каждый будет срываться и стрелять когда вздумается, то чем мы будем лучше тех, против кого воюем?

– прокомментировал инцидент военный Роман.

В UAnimals рассказали, что недавно помогали Роману эвакуировать овчарку Нону. Ее наши военные спасли в Донецкой области. Бойцы переживают за судьбу своей подопечной. Кроме того, они стремятся, чтобы собака таки нашла семью, в которой ее будут любить и беречь.

"Коты и собаки живут вместе с нами, мы их кормим и прячем от обстрелов. Они – лучший датчик того, что скоро будет опасно: начинают нервничать и прятаться. Сейчас с нами живет кот Бах, у него сломан хвост, однако он бодрый и ласковый", – добавляет Роман.

Четвероногие напоминают нам о человечности

Военная Вера также неоднократно спасала животных с начала полномасштабного вторжения. Она заметила, что однажды им в руки попала кошка. Четырехлапая была травмирована, а также имела проблемы как со зрением, так и со слухом. Но это не помешало сестре Веры взять ее к себе. Другой военный забрал к себе двух щенков. Теперь о них заботится его сын на Волыни.

Бывали случаи, что у животных приходилось доставать обломки снарядов. Четвероногих лечили, а также буквально ставили на лапы. Что касается ситуации в Днепре, то это, убеждена Вера, исключение.

Если кто-то у нас обижал собаку, то побратимы резко реагировали на такое и не давали обижать животное. В условиях, в которых мы находимся, можно легко забыть о доброте и человечности, однако животные дают нам это чувство,

– добавила она.

В команде UAnimals подчеркивают, что гордятся нашими военными. Ведь им сейчас чрезвычайно непросто, но это не мешает им заботиться о тех, кто в этом нуждается больше. Кроме того, там подчеркнули, что приложат все усилия, чтобы за свою жестокость обидчик ответил.

Личность обидчика уже установили

Напомним, что 5 июля мужчина, который оказался военным, расстрелял беременную собаку на заправке в Днепре на улице Передовой. К счастью, правоохранителям уже удалось установить его личность. Его делом будет заниматься военная служба правопорядка.

Заметим, что зверский поступок совершил после того, как ему не удалось заправить свой автомобиль. После этого разъяренный мужчина подошел с оружием к собаке, лежавшей рядом с заправкой. В нее он выстрелил, серьезно ранив. Четырехлапая решила долго не мучиться, бросившись под машину. В результате погибла она и ее щенки.

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