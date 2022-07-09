Зауважимо, що захисники та захисниці України самі рятують чотирилапих від рук ворога. Тож вони приголомшені тим, що хтось може собі дозволити подібні вчинки зараз.

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Ми не можемо нагадувати окупантів

Що б там не трапилося, виходити й отак стріляти тварин не можна. Якщо кожен буде зриватися та стріляти коли заманеться, то чим ми будемо кращі за тих, проти кого воюємо?,

– прокоментував інцидент військовий Роман.

В UAnimals розповіли, що нещодавно допомагали Романові евакуювати вівчарку Нону. Її наші військові врятували на Донеччині. Бійці переживають за долю своєї підопічної. Крім того, вони прагнуть, щоб чотирилапа таки знайшла родину, в якій її любитимуть та берегтимуть.

"Коти та собаки живуть разом із нами, ми їх годуємо та ховаємо від обстрілів. Вони – найкращий датчик того, що скоро буде небезпечно: починають нервувати та ховатися. Зараз з нами живе кіт Бах, у нього поламаний хвіст, проте, він бадьорий та лагідний", – додає Роман.

Чотирилапі нагадують нам про людяність

Військова Віра також неодноразово рятувала тваринок від початку повномасштабного вторгнення. Вона зауважила, що якось їм до рук потрапила кішка. Пухнаста була травмована, а також мала проблеми як з зором, так і зі слухом. Але це не завадило сестрі Віри взяти її до себе. Інший військовий забрав до себе двох цуценят. Тепер ними опікується його син на Волині.

Бували випадки, що з тваринок доводилось діставати уламки снарядів. Чотирилапих лікували, а також буквально ставили їх на лапи. Що ж стосується ситуації у Дніпрі, то вона, переконана Віра, – виняток.

Якщо хтось у нас кривдив собаку, то побратими різко реагували на таке та не давали ображати тварину. В умовах, у яких ми перебуваємо, можна легко забути про доброту та людяність, проте, тварини дають нам це відчуття,

– додала вона.

В команді UAnimals підкреслюють, що пишаються нашими військовими. Адже їм зараз надзвичайно непросто, але це не заважає їм дбати про тих, хто цього найбільше потребує. Крім того, там підкреслили, що докладуть усіх зусиль, щоб за свою жорстокість кривдник відповів.

Особу кривдника вже встановили

Нагадаємо, що 5 липня чоловік, який виявився військовим, розстріляв вагітну собаку на заправці у Дніпрі, що на вулиці Передовій. На щастя, правоохоронцям вже вдалось встановити його особу. Його справою буде займатись військова служба правопорядку.

Зауважимо, що звірський вчинок він здійснив після того, як йому не вдалось заправити свій автомобіль. Після цього розлючений чоловік підійшов зі зброєю до собаки, що лежала поруч із заправкою. У неї він вистрелив, серйозно поранивши. Чотирилапа вирішила довго не мучитись, кинувшись під машину. Внаслідок цього загинула вона та її цуценята.

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