Пока ООН и МККК не прибегнут к конкретным действиям, а продолжат ограничиваться словами, страна – агрессор и в дальнейшем будет безнаказанно совершать военные преступления в Украине. Об этом заявил Дмитрий Лубинец.

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"Бесхребетные" организации

По словам омбудсмена, на третий год полномасштабной российской агрессии международные организации остаются беспомощными перед жестокими казнями украинских военнопленных. Они до сих пор не знают как реагировать на такие инциденты. Зато Киев ожидает от ООН и Международного уголовного суда четких юридических шагов. Например, трибунала или открытия производства. В то же время ООН только недавно начала фиксировать в своих отчетах случаи расстрелов военнопленных. Раньше не было даже и этого.

Лубинец отметил, что, на самом деле, существует много юридических методов, которые мир мог применить против убийц. Впрочем, он почему-то не прибегает к ним.

Из-за беззубой позиции международных организаций Россия продолжает убивать наших военнопленных,

– подчеркнул чиновник.

Напомним, что только за эту зиму – с 1 декабря 2023 до 29 февраля 2024 года мониторинговая миссия ООН по правам человека зафиксировала казнь оккупантами по меньшей мере 32 пленных украинских защитников.

Расстрел военнопленных возле Крынков