Допоки ООН та МКЧХ не вдадуться до конкретних дій, а продовжать обмежуватися словами, країна – агресорка й надалі безкарно вчинятиме воєнні злочини в Україні. Про це заявив Дмитро Лубінець.

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"Безхребетні" організації

За словами омбудсмена, на третій рік повномасштабної російської агресії міжнародні організації залишаються безпорадними перед жорстокими стратами українських військовополонених. Вони досі не знають як реагувати на такі інциденти. Натомість Київ очікує від ООН та Міжнародного кримінального суду чітких юридичних кроків. Наприклад, трибуналу або відкриття провадження. Водночас ООН лише нещодавно почала фіксувати у своїх звітах випадки розстрілів військовополонених. Раніше не було навіть і цього.

Лубінець наголосив, що, насправді, існує багато юридичних методів, які світ міг застосувати проти вбивць. Втім, він чомусь не вдається до них.

Через беззубу позицію міжнародних організацій Росія продовжує вбивати наших військовополонених,

– наголосив посадовець.

Нагадаємо, що лише за цю зиму – з 1 грудня 2023 до 29 лютого 2024 року моніторингова місія ООН з прав людини зафіксувала страту окупантами щонайменше 32 полонених українських захисників.

Розстріл військовополонених біля Кринків