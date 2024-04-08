Сын волонтера предположил, что его отец покончил жизнь самоубийством или сердце не выдержало. Ведь его "психологически убивали полгода в СИЗО без свиданий с родными и хотя бы книг", пишет 24 Канал со ссылкой на телеграм-канал сына Демиденко.

Смотрите также Джихад режима Путина: кто такие ИГИЛ-К, почему устроили массовую казнь россиян и как будут действовать дальше

Что известно о смерти волонтера в СИЗО

Российское издание со ссылкой на окружение Демиденко написало, что Демиденко умер в СИЗО еще 5 апреля, однако адвокат волонтера рассказал семье и сыну о трагедии только через три дня – 8 апреля.

Александра Демиденко держали под стражей еще с середины октября 2023 года. Причиной задержания стало то, что якобы у него дома нашли гранату и два подрывника. Именно поэтому против него открыли дело по статье о незаконном обороте оружия.

Жена волонтера объясняла, что он нашел на придомовой территории оружие времен Второй мировой войны. Сам Александр Демиденко объяснял, что не успел передать находки полиции.

Какие могут быть причины смерти волонтера

Сын Александра Демиденко написал, что отец мог совершить самоубийство, однако впоследствии вспомнил, что у него были проблемы с сердцем.

Сегодня (8 апреля – 24 Канал) адвокату сообщили, что отец умер в СИЗО в пятницу (5 апреля – 24 Канал). Подробностей не знаем. Думаю, отец сам покончил с собой, поэтому для такого активного и свободолюбивого человека мысль о вероятном будущем заключении была невыносима. Его уже психологически убивали полгода в СИЗО без свиданий с родными и хотя бы книг,

– заявил сын волонтера.

Впоследствии во втором посте он вспомнил, что у его отца были проблемы с сердцем.

"Я забыл, что отец жаловался на сердце. И он еще 10 лет назад пил глицерин иногда. Возможно, просто не выдержал ситуации", – написал сын Олег.

Что известно о задержании и деятельности волонтера

Впервые Александра Демиденко задержали чеченские росгвардейцы 17 октября 2023 года в Колотиловке, что в Белгородском районе. Именно там действует единственный открытый пограничный переход из России в Украину. В тот день волонтер помогал вернуться домой украинке, которая болела онкологией.

Только 20 октября родные увидели волонтера. Жена рассказывала, что в тот день его привезли домой. Там провели обыск. Мужчине разрешили сходить в душ. Уже тогда на его теле были синяки. Известно, что:

тогда его арестовали на 10 дней якобы из-за распития алкоголя в общественном месте и отказ от прохождения медосмотра;

31 октября Демиденко вышел на свободу, однако уже на следующий день его снова арестовали;

на этот раз – на 1 месяц и 19 дней за якобы незаконный оборот оружия.

Впоследствии сын рассказывал журналистам, что против отца возбудили дело по статье о государственной измене. Однако адвокат волонтера опровергла это сообщение.

Арест Александра Демиденко продолжали дважды. Срок последнего ареста должен был завершиться 21 апреля. Однако он до этого времени не дожил.

Обратите внимание! Александр Демиденко помогал украинским беженцам возвращаться в Украину. В частности, он принимал у себя дома, отвозил их к КПП "Колотиловка – Покровка". Сын волонтера заявлял, что отца преследовали за то, что он боролся с коррупцией, то есть поборами с беженцев на контрольно-пропускном пункте.