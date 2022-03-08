Уполномоченная по правам человека рассказала, что возле Николаева российские террористы на военной технике с отметкой "Z" расстреляли микроавтобус с персоналом детдома.

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Хотя микроавтобус был маркирован знаками "красного креста". Три воспитательницы детдома погибли на месте. Микроавтобус под обстрелом загорелся. Еще два человека получили осколочные ранения.

Прицельный огонь по гражданскому населению и объектам является военным преступлением и циничным нарушением Женевских конвенций, что касается защиты жертв международных вооруженных конфликтов,

– рассказала Денсова.

Она попросила международное сообщество учесть эти факты уничтожения мирных украинцев, максимально усиливать санкции на государство-террориста и, наконец, принять решение о закрытии неба над Украиной.