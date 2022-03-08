Уповноважена з питань прав людини розповіла, що біля Миколаєва російські терористи на військовій техніці з позначкою "Z" розстріляли мікроавтобус з персоналом дитбудинку.

До теми Окупанти розстріляли мікроавтобус, в якому їхали на зміну виховательки дитбудинку

Хоча мікроавтобус був маркований знаками "червоного хреста". Три виховательки дитбудинку загинули на місці. Мікроавтобус під обстрілом загорівся. Ще дві людини отримали осколкові поранення.

Прицільний вогонь по цивільному населенню та об’єктах є військовим злочином і цинічним порушенням Женевських конвенцій, що стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів,

– розповіла Денсова.

Вона попросила міжнародну спільноту врахувати ці факти винищення мирних українців, максимально посилювати санкції на державу-терориста та прийняти нарешті рішення про закриття неба над Україною.

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