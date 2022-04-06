Когда злоумышленники сбегали с зерном, владелец с двумя работниками начали преследовать их. Молодые люди бросили технику и скрылись.

Читайте также Цинично украл более 800 тысяч у погибших от разрыва мины: в Харьковской области задержали мародера

Месть злоумышленников

Однако вскоре вернулись, чтобы отомстить. Они сделали засаду на подъезде к селу. Как только автомобиль заехал, расстреляли из автоматического оружия. Они взяли его из разбитой военной колонны.

Затем вывезли машину в другое место и подожгли вместе с тремя погибшими. Жертвами стали три человека – 1967, 1993 и 2004 годов рождения.

Молодого человека задержали в Полтаве

Одного молодого человека задержали 5 апреля в Полтаве. По данным полицейских, пятеро его подельников сбежали на временно оккупированную врагом территорию.

Задержанному сообщили о подозрении в умышленном убийстве. Ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

За совершенное злоумышленникам может грозить заключение от 10 до 15 лет или пожизненное.

Кстати – Оккупанты пытаются отправить из Беларуси домой награбленное в Украине: