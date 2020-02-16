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      Растрата государственных средств Укрзализныци на 600 тысяч гривен: СБУ разоблачила схему

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      Сотрудники СБУ 16 февраля разоблачили схему растраты государственных средств Укрзализныци в Кировоградской области. Там руководитель подрядного предприятия искусственно завысил стоимость затрат на ремонт здания Знаменского вагонного депо. Для этого он внес недостоверные сведения в акты выполненных работ.

      Безосновательное завышение цены нанесло ущерб Укрзализныци на сумму почти 600 тысяч гривен. По информации следствия, завышенная цена была согласована с работниками регионального филиала, сообщили на сайте СБУ

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      Сейчас директору подрядного предприятия и инженеру сообщили о подозрении за:

      • растрату имущества;
      • злоупотребление служебным положением.

      Если их вину докажут, то им может грозить от 7 до 12 лет лишения свободы.


      Знаменское вагонное депо / Фото: СБУ

      К слову, недавно на Днепропетровщине Служба безопасности Украины блокировала деятельность пропагандиста. Он распространял через интернет материалы в интересах российских спецслужб.

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      Автор: Алена Захарова
      Теги: Новости Украины СБУ Цены Деньги Укрзализниця
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