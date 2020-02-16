Растрата государственных средств Укрзализныци на 600 тысяч гривен: СБУ разоблачила схему

Сотрудники СБУ 16 февраля разоблачили схему растраты государственных средств Укрзализныци в Кировоградской области. Там руководитель подрядного предприятия искусственно завысил стоимость затрат на ремонт здания Знаменского вагонного депо. Для этого он внес недостоверные сведения в акты выполненных работ.

Безосновательное завышение цены нанесло ущерб Укрзализныци на сумму почти 600 тысяч гривен. По информации следствия, завышенная цена была согласована с работниками регионального филиала, сообщили на сайте СБУ.

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Сейчас директору подрядного предприятия и инженеру сообщили о подозрении за:

растрату имущества;

злоупотребление служебным положением.

Если их вину докажут, то им может грозить от 7 до 12 лет лишения свободы.



Знаменское вагонное депо / Фото: СБУ

К слову, недавно на Днепропетровщине Служба безопасности Украины блокировала деятельность пропагандиста. Он распространял через интернет материалы в интересах российских спецслужб.