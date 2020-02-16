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      Розтрата державних коштів Укразалізниці на 600 тисяч гривень: СБУ викрила схему

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      СБУ викрила схему розтрати коштів Укразалізниці / ssu.gov.ua

      Співробітники СБУ 16 лютого викрили схему розтрати державних коштів Укрзалізниці у Кіровоградській області. Там керівник підрядного підприємства штучно завищив вартість витрат на ремонт будівлі Знам'янського вагонного депо. Для цього він вніс недостовірні відомості до актів виконаних робіт.

      Безпідставне завищення ціни завдало збитків Укрзалізниці на суму майже 600 тисяч гривень. За інформацією слідства, завищена ціна була погоджена з працівниками регіональної філії, повідомили на сайті СБУ

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      Наразі директору підрядного підприємства та інженеру повідомили про підозру через: 

      • розтрату майна;
      • зловживання службовим становищем.

      Якщо їхню провину доведуть, то їм може загрожувати від 7 до 12 років позбавлення волі.


      Знам'янське вагонне депо / Фото: СБУ

      До слова, нещодавно на Дніпропетровщині Служба безпеки України блокувала діяльність пропагандиста. Він розповсюджував через інтернет матеріали в інтересах російських спецслужб.

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      Автор: Альона Захарова
      Теги: Новини України СБУ Ціни Гроші Укрзалізниця
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