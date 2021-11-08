Соответствующее решение 7 октября принял следственный судья ВАКС. Их подозревают в растрате денег.

Заметьте ГПУ объявила о подозрении в преступлении экс-министру обороны времен Януковича

Суд заочно арестовал Саламатина и Перегудова

Высший антикоррупционный суд заочно отправил под стражу:

  • экс-министра обороны времен Виктора Януковича, экс-главу "Укроборонпрома" и экс-гендиректора "Укрспецэкспорта" Дмитрия Саламатина;
  • еще одного бывшего руководителя "Укрспецэкспорта" Дмитрия Перегудова.

Их обоих подозревают в растрате более 23,87 миллиона долларов,
– говорится в сообщении.

Следствию известно, что они заключили агентское соглашение с оффшорной компанией General Dynamics Ltd. Она должна была помогать в заключении договоров и способствовать их выполнению с Минобороны Казахстана.

На самом же деле фактически фирма ничего не делала, однако средства за это получила.

Что известно о деле Саламатина

  • В сентябре 2021 года НАБУ объявило в международный розыск экс-министра обороны Дмитрия Саламатина, подозреваемого в хищении 23 миллионов долларов.
  • Перегудов тоже в розыске. Его подозревают в том, что он, будучи гендиректором "Укрспецэкспорта" и Укроборонпрома, в 2010 – 2012 годах нанес госбюджету ущерб на 23, 87 миллиона долларов и присвоил их.
  • Подозрение Саламатину и его сообщникам объявили в январе и марте 2019 года соответственно.