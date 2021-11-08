Відповідне рішення 7 жовтня ухвалив слідчий суддя ВАКС. Їх підозрюють в розтраті грошей.

Зауважте ГПУ оголосила про підозру у злочині ексміністру оборони часів Януковича

Суд заочно арештував Саламатіна та Перегудова

Вищий антикорупційний суд заочно відправив під варту:

ексміністра оборони часів Віктора Януковича, ексочільника "Укроборонпрому" та ексгендиректора "Укрспецекспорту" Дмитра Саламатіна;

ще одного екскерівника "Укрспецекспорту" Дмитра Перегудова.

Їх обох підозрюють у розтраті понад 23,87 мільйона доларів,

– мовиться у повідомленні.

Слідству відомо, що вони уклали агентську угоду з офшорною компанією General Dynamics Ltd. Вона мала допомагати в укладанні договорів та сприяти їх виконанню з Міноборони Казахстану.

Насправді ж фактично фірма нічого не робила, проте кошти за це одержала.

Що відомо про справу Саламатіна