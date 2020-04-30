Растраты в Минобороны: заместителю Полторака Павловскому избрали меру пресечения

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для Игоря Павловского. Его подозревают в растрате средств при закупке топлива для армии в 2016 году.

Павловскому избрали меру пресечения в виде залога размером 168 тысяч гривен. Об этом сообщает прессслужба Высшего антикоррупционного суда.

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Бывшего заместителя министра подозревают в злоупотреблении властью или служебным положением. Мера пресечения будет действовать два месяца – до 29 июня 2020 года.

Павловский обязан прибывать к следователю, прокурору, следственного судьи, суда по первой требованием; не отлучаться из Киева без разрешения, сообщать об изменении своего места проживания, воздерживаться от общения с другими подозреваемыми и свидетелями в уголовном производстве, а также должен сдать заграничный паспорт.

Важно. Согласно части первой статьи 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подданная криминальному наказанию, пока ее вину не будет доказано в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

Дело Павловского: коротко