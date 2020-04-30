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      Растраты в Минобороны: заместителю Полторака Павловскому избрали меру пресечения

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      Экс-заместитель Полторака Игорь Павловский
      Экс-заместитель Полторака Игорь Павловский / фото УНН

      Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для Игоря Павловского. Его подозревают в растрате средств при закупке топлива для армии в 2016 году.

      Павловскому избрали меру пресечения в виде залога размером 168 тысяч гривен. Об этом сообщает прессслужба Высшего антикоррупционного суда.

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      Бывшего заместителя министра подозревают в злоупотреблении властью или служебным положением. Мера пресечения будет действовать два месяца – до 29 июня 2020 года.

      Павловский обязан прибывать к следователю, прокурору, следственного судьи, суда по первой требованием; не отлучаться из Киева без разрешения, сообщать об изменении своего места проживания, воздерживаться от общения с другими подозреваемыми и свидетелями в уголовном производстве, а также должен сдать заграничный паспорт.

      Важно. Согласно части первой статьи 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подданная криминальному наказанию, пока ее вину не будет доказано в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

      Дело Павловского: коротко

      • Еще в 2017 году НАБУ разоблачило коррупционную схему растраты 149 миллионов гривен во время закупок в Министерстве обороны. Среди задержанных был тогдашний заместитель министра обороны Игорь Павловский.
      • Вместе с Павловским тогда задержали директора Департамента госзакупок и поставки материальных ресурсов Минобороны Владимира Гулєвича.
      • По версии следствия, в начале 2016 года комитет по конкурсным торгам Минобороны организовал процедуру открытых торгов на закупку жидкого топлива. По результатам торгов 26 апреля 2016 года Комитет по 14 лотам утвердил к оплате предложения одного из участников торгов как наиболее экономически выгодные.
      • В течение июня – августа 2016 года при отсутствии каких-либо правовых оснований, заказчик и поставщик заключили ряд дополнительных соглашений. По ним была безосновательно увеличена цена за единицу товара в среднем на 16% от начальной цены.
      • Вследствие этого незаконно были перечислены бюджетные средства на общую сумму 149 миллионов 339 тысяч гривен.
      • В схеме, по информации СМИ, фигурирует компания "Трейд Коммодити".
      Автор: Вероника Климская
      Теги: Антикоррупционный суд Новости Украины Новости политики Решение суда Степан Полторак НАБУ Коррупция Вооруженные силы Украины Міністерство оборони України
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