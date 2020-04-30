Розтрати в Мінобороні: заступнику Полторака Павловському обрали запобіжний захід

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для ексзаступника голови Міноборони Ігоря Павловського. Його підозрюють у розтраті коштів при закупівлі пального для армії у 2016 році.

Павловському обрали запобіжний захід у вигляді застави розміром 168 тисяч гривень. Про це повідомляє пресслужба Вищого антикорупційного суду.

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Колишнього заступника міністра підозрюють у зловживанні владою або службовим становищем. Запобіжний захід діятиме два місяці – до 29 червня 2020 року.

Павловський зобов'язаний прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду за першою вимогою; не відлучатися із Києва без дозволу, повідомляти про зміну свого місця проживання, утримуватися від спілкування із іншими підозрюваними та свідками у кримінальному провадженні, а також має здати закордонний паспорт.

Важливо. Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Справа Павловського: коротко