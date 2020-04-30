Розтрати в Мінобороні: заступнику Полторака Павловському обрали запобіжний захід
Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для ексзаступника голови Міноборони Ігоря Павловського. Його підозрюють у розтраті коштів при закупівлі пального для армії у 2016 році.
Павловському обрали запобіжний захід у вигляді застави розміром 168 тисяч гривень. Про це повідомляє пресслужба Вищого антикорупційного суду.
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Колишнього заступника міністра підозрюють у зловживанні владою або службовим становищем. Запобіжний захід діятиме два місяці – до 29 червня 2020 року.
Павловський зобов'язаний прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду за першою вимогою; не відлучатися із Києва без дозволу, повідомляти про зміну свого місця проживання, утримуватися від спілкування із іншими підозрюваними та свідками у кримінальному провадженні, а також має здати закордонний паспорт.
Важливо. Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Справа Павловського: коротко
- Ще у 2017 році НАБУ викрило корупційну схему розтрати 149 мільйонів гривень під час закупівель у Міністерстві оборони. Серед затриманих був тодішній заступник міністра оборони Ігор Павловський.
- Разом із Павловським тоді затримали директора Департаменту держзакупівель та постачання матеріальних ресурсів Міноборони Володимира Гулєвича.
- За версією слідства, на початку 2016 року комітет із конкурсних торгів Міноборони організував процедуру відкритих торгів на закупівлю рідинного палива. За результатом торгів 26 квітня 2016 року Комітет за 14 лотами затвердив до оплати пропозиції одного з учасників торгів як найбільш економічно вигідні.
- Упродовж червня – серпня 2016 року за відсутності будь-яких правових підстав замовник та постачальник уклали низку додаткових угод. За ними було безпідставно збільшено ціну за одиницю товару в середньому на 16% від початкової ціни.
- Внаслідок цього незаконно було перераховано бюджетні кошти на загальну суму 149 мільйонів 339 тисяч гривень.
- У схемі, за інформацією ЗМІ, фігурує компанія "Трейд Коммодіті".