Схема "Гладковський – Павловський – Полторак": як чиновники зробили бізнес на армії

Велика риба, якої так вимагало суспільство, нарешті потрапила в руки правоохоронців. Соратник експрезидента Порошенка Олег Гладковський був затриманий за звинуваченнями у корупції. Але ще в справі фігурують ще ексміністр оборони Полторак і глава комітету нацбезпеки Пашинський.

Хто такий Олег Гладковський?

Він був затриманий НАБУ після спроби вилетіти з України. Гладковський – це колишній перший заступник секретаря Ради безпеки та оборони, колишній консул в Україні офшорної зони – Сейшельських островів.

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Ну і власник – разом з Порошенком – заводу з виробництва маршруток Богдан, який після приходу Порошенка в президенти без конкурсів став головним постачальником техніки на потреби армії.

Одна з товарних позицій, які закривав Гладковський – це військові автомобілі. Оскільки Богдан не вмів їх виробляти, але заробляти на цьому дуже хотілося, вони придумали схему – завозити білоруські автомобілі МАЗ, прикручувати їм колеса, навішувати логотип "Богдана" – та продавати їх на фронт.



Олег Гладковський

І не біда, що самі МАЗи на три чверті зібрані з російських комплектуючих, адже в Білорусі немає плоского металопрокату, а використовується російський. Головне, що було в пріоритеті попередньої влади – це особистий заробіток. Навіть на війні.

Хронологія корупційної справи Гладковського

Мені вдалося відтворити хронологію справи Гладковського, що показує, як саме готувалася ця оборудка, що зрештою зробила колись всесильного чиновника фігурантом кримінальної справи.

Гладковський був призначений на посаду першого заступника секретаря РНБО указом свого товариша і бізнес-партнера Порошенка в лютому 2015 року. Згодом він поступово освоївся на новому місці та запустив свою руку в державні закупівлі.

• Історія почалася на день закоханих – 14 лютого 2017 року було ухвалено постанову "Питання державного оборонного замовлення" на найближчі три роки, до кінця 2019. Вона передбачала, що можна обійти заборону закупляти МАЗи, які не підпадали під необхідний критерій – не виготовлялися на 60 % в Україні.

• Через десять днів, 24 лютого, Міністерством оборони складено лист за підписом Полторака, де запропоновано постанову залишити в існуючій редакції. Тобто залишили чинним положення, які передбачали придбання автомобілів МАЗ лише у разі локалізації – на 60 або більше відсотків виробництва в Україні.



Техніка, яку українській армії постачають підприємства Гладковського

Ця вимога фактично викидала МАЗи, які перейменовувалися в "Богдани", з державного оборонного замовлення. Адже їхня локалізація складала лише 25%, І це не входило в плани Гладковського.

• Як встановило слідство, через два тижні, 6 березня, Гладковський зателефонував до міністра оборони Полторака щодо повернення МАЗ в державне оборонне замовлення. Того ж дня Гладковський набрав його заступника Павловського та повідомив про факт попередньої розмови з Полтораком та головою Комітету з питань національної безпеки і оборони Верховної Ради Пашинським.

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• Гладковський вимагав включити до державного оборонного замовлення автомобілі МАЗ – "Богдан". Наступного дня заступник міністра оборони Павловський почав пробивати це прохання – він зателефонував до профільного заступника міністра економіки Бровченка. Той порадив відкликати лютневий лист міністра оборони Полторака.

• Що і було зроблено – Павловський постарався, і Полторак його відкликав. Тобто було знято обмеження на те, щоб закупляти для потреб армії МАЗи лише в разі локалізації його виробництва в Україні.



Ігор Павловський

• Після цього Міністерством оборони було подано пропозиції включити 100 автомобілів підвищеної прохідності МАЗ до державного оборонного замовлення. І на виконання цього на травневі свята, 03 травня 2017 року, між Міністерством оборони та "Богдан Моторс" було укладено контракт на поставку автомобілів.

Скільки грошей коштувала державі така схема?

Орієнтовною ціною контракту був 1 мільйон 317 тисяч гривень за машину (без ПДВ). Контрактом також було передбачено, що зміна ціни не допускається, якщо продукцію частково або повністю оплачено. Це важливо зафіксувати в пам’яті, бо потім це і стало підставою висунути Гладковському підозру.

Майже миттєво гроші пішли на "Богдан". Двома траншами, за 15 і 26 травня Міністерство оборони переказало 95 мільйонів гривень.

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Але цих грошей Гладковському було недостатньо, і під ялинку, 15 та 21 грудня 2017 укладаються додаткові угоди між Міністерством оборони України та "Богдан Моторс". Ціна одного автомобіля зростає на більше ніж сто тисяч гривень. З 1 мільйона 317 тисяч до 1 мільйона 435 тисяч.

Ключове – в результаті змін контракту, які було зроблено всупереч самого контракту, Міністерство оборони перерахувало на користь "Богдан Моторс" додаткові 10 з половиною мільйонів гривень за партію в 100 автомобілів МАЗ.

Це і стало підставою для відкриття справи, висунення підозри та затримання Гладковського за статтею “використанні наданої влади і службового становища всупереч інтересам служби з метою отримання неправомірної вигоди”. І саме на цю суму – 10 з половиною мільйонів – йому обрали заставу.

Друга підозра Гладковському стосувалася недекларування коштів від здачі в оренду квартири в центрі Києва. Зрештою, розбиратися зі звинуваченням буде повністю новий Антикорупційний суд.



Гладковський сидить поруч з адвокатом/ Фото: 24 канал

Єдине, що дивує в цьому всьому – це критика не з боку порохоботів, які насправді прикусили язика, а опонентів антикорупційних органів у групі Ігоря Коломойського. Яким і підозра не така, і фігурант не той, і погода за вікном не подобається.

Звичайно, розслідування діянь попередньої влади не повинно обмежуватися лише Гладковським. Але цей фігурант є якраз не фіктивним виконавцем, а великою політичною фігурою, що входила в найближче оточення президента Порошенка.



Петро Порошенко

І тому викриття корупції на найвищих щаблях влади мало би вітатися суспільством. Це не тільки те, чого ми так довго вимагали – це і створення прецедентів покарання, щоб кожна нова влада бачила попередників за ґратами та сто разів думала перед тим, як спустошувати державну казну. І, звичайно, будь-яку владу треба контролювати, бо святих політиків не буває.