Об этом в субботу, 27 июля, сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

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В Украине запустили в серийное производство робота, который может эвакуировать сразу 2 раненых

Ratel Н уже прошел полевые испытания и запущен в серийное производство – военные используют его и дают положительный фидбек,

– сообщил Федоров.

По словам министра, Ratel Н разработали участники оборонного кластера Brave1, он предназначен для эвакуации раненых с поля боя. Федоров сообщил, что робот может перевозить более 400 килограмм живой нагрузки, поэтому способен транспортировать сразу нескольких людей.

Он отметил, что благодаря конструкции робот способен двигаться по сложному рельефу, работает тихо, поэтому незаметен для врага. Кроме этого, он оснащен ночными камерами, чтобы иметь возможность эффективно выполнять задачи в условиях низкой видимости и ночью.

Федоров указал, что робот используют для различных задач, на него можно установить РЭБ, мобильный пункт наблюдения, боевой модуль или разминировочную установку. Комплекс оснащен спутниковой связью, поэтому оператор может управлять им на очень большой дистанций.

"Кластер поможет испытать разработку, провести к кодификации по стандартам НАТО и привлечь инвестиции на развитие и масштабирование. Технологии – наш асимметричный ответ врагу. Чем больше их на фронте, тем меньше противников", – добавил министр.

Робот Ratel Н / Фото Михаила Федорова