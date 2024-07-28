Про це у суботу, 27 липня, повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

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В Україні запустили у серійне виробництво робота, який може евакуювати відразу 2 поранених

Ratel Н уже пройшов польові випробування та запущений у серійне виробництво – військові використовують його й дають позитивний фідбек,

– повідомив Федоров.

За словами міністра, Ratel Н розробили учасники оборонного кластера Brave1, він призначений для евакуації поранених з поля бою. Федоров повідомив, що робот може перевозити понад 400 кілограмів живого навантаження, тому здатний транспортувати одразу декількох людей.

Він зазначив, що завдяки конструкції робот здатен рухатися складним рельєфом, працює тихо, тому непомітний для ворога. Крім цього, він оснащений нічними камерами, аби мати можливість ефективно виконувати завдання в умовах низької видимості та вночі.

Федоров вказав, що робота використовують для різних завдань, на нього можна встановити РЕБ, мобільний пункт спостереження, бойовий модуль або розміновувальну установку. Комплекс оснащений супутниковим зв'язком, тому оператор може керувати ним на дуже великій дистанцій.

"Кластер допоможе випробувати розробку, провести до кодифікації за стандартами НАТО та залучити інвестиції на розвиток і масштабування. Технології – наша асиметрична відповідь ворогу. Чим більше їх на фронті, тим менше противників", – додав міністр.

Робот Ratel Н / Фото Михайла Федорова