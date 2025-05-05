Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Давида Арахамию, о чем пишет "Интерфакс-Украина".

Смотрите также Соглашение об ископаемых является важной частью будущих гарантий безопасности, – Маркарова

Ратификация соглашения о недрах с США

В ближайшие дни на фракции мы обсудим все детали, для этого мы пригласили наших переговорщиков. Мой предварительный прогноз, что все будет хорошо. И мы в ближайшее время ратифицируем это соглашение для того, чтобы продолжать наше эффективное сотрудничество с Соединенными Штатами,

– сказал он.

Он положительно оценил настроения внутри фракции по этому вопросу и они говорят о том, что "мы осознаем нашу ответственность как парламентариев за будущее страны".

"И мы понимаем, что сегодня главный переговорщик с Соединенными Штатами – президент Владимир Зеленский, и конечно, мы будем поддерживать его усилия, направленные на усиление эффективности этих переговоров, и соглашение об экономическом сотрудничестве – это логическое продолжение таких усилий", – подчеркнул Арахамия.