Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Давида Арахамію, про що пише "Інтерфакс-Україна".

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Ратифікація угоди про надра з США

Найближчими днями на фракції ми обговоримо всі деталі, для цього ми запросили наших перемовників. Мій попередній прогноз, що все буде гаразд. І ми найближчим часом ратифікуємо цю угоду для того, щоб продовжувати нашу ефективну співпрацю зі Сполученими Штатами,

– сказав він.

Він позитивно оцінив настрої всередині фракції щодо цього питання і вони говорять про те, що "ми усвідомлюємо нашу відповідальність як парламентарів за майбутнє країни".

"І ми розуміємо, що сьогодні головний перемовник зі Сполученими Штатами – президент Володимир Зеленський, і звичайно, ми будемо підтримувати його зусилля, спрямовані на посилення ефективності цих перемовин, і угода про економічну співпрацю – це логічне продовження таких зусиль", – підкреслив Арахамія.