Главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус в эфире 24 Канала отметил, что США могут давить на партнеров России. Ранее о том, что США могут вводить высокие пошлины на продукцию стран высокие пошлины на продукцию стран, которые покупают у России нефть, не говорили.

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"Некоторые неправильно поняли, когда говорили, что это будут пошлины на российскую нефть, а Россия же почти не поставляет нефть в США, поэтому это ни на что не повлияет. На самом деле нет. Это повлияет на те страны, которые покупают у России нефть, прежде всего Китай и Индию. То есть для них это может быть очень неприятным звоночком", – сказал Иван Ус.

Какие возможные последствия для России

Он добавил, что Россия вряд ли захочет оказаться под такой санкцией. То, что Трамп по крайней мере рассматривает такую возможность, – это уже тревожный сигнал для России и одновременно положительный для Украины.

Россия, как и в свое время Советский Союз, в значительной степени получает ресурсы для ведения войны с продажи нефти. Когда-то Рональд Рейган договорился с Саудовской Аравией, и они за первую половину 1986 года снизили мировые цены на нефть более чем на 60 %. Тогда баррель нефти марки Brent стоил 9,45 доллара.

Сейчас мы находимся в коридоре 60 – 70 долларов, а тогда это было меньше 10. И для Советского Союза это был роковой удар, который привел к его распаду. Теперь посмотрим, действительно ли Трамп пойдет на такой шаг, ведь многие могут сказать, что это почти равнозначно удару ядерным оружием,

– сказал Иван Ус.

Он пояснил, что такой шаг США соответствует их интересам, поэтому подобный сценарий вполне возможен.