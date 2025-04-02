Головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус в ефірі 24 Каналу зазначив, що США можуть тиснути на партнерів Росії. Раніше про те, що США можуть запроваджувати високі мита на продукцію країн, які купують у Росії нафту, не говорили.

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"Дехто неправильно зрозумів, коли казали, що це будуть мита на російську нафту, а Росія ж майже не постачає нафту до США, тому це ні на що не вплине. Насправді ні. Це вплине на ті країни, які купують у Росії нафту, насамперед Китай та Індію. Тобто для них це може бути дуже неприємним дзвіночком", – сказав Іван Ус.

Які можливі наслідки для Росії

Він додав, що Росія навряд чи захоче опинитися під такою санкцією. Те, що Трамп принаймні розглядає таку можливість, – це вже тривожний сигнал для Росії й водночас позитивний для України.

Росія, як і свого часу Радянський Союз, значною мірою отримує ресурси для ведення війни з продажу нафти. Колись Рональд Рейган домовився з Саудівською Аравією, і вони за першу половину 1986 року знизили світові ціни на нафту більш ніж на 60 %. Тоді барель нафти марки Brent коштував 9,45 долара.

Зараз ми перебуваємо в коридорі 60 – 70 доларів, а тоді це було менше ніж 10. І для Радянського Союзу це був фатальний удар, який призвів до його розпаду. Тепер подивимося, чи дійсно Трамп піде на такий крок, адже багато хто може сказати, що це майже рівнозначне удару ядерною зброєю,

– сказав Іван Ус.

Він пояснив, що такий крок США відповідає їхнім інтересам, тому подібний сценарій цілком можливий.