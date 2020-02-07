Разбился вертолет с депутатом Госдумы Айратом Хайруллиным: российский парламентарий погиб
Частный вертолет Bell 407, который принадлежал депутату Госдумы Айрату Хайруллину, сначала исчез с радаров, а затем экстренные службы заявили, что воздушное судно разбилось. Инцидент произошел вечер 7 февраля под российской Казанью.
Ряд российских изданий, в частности государственные информационные агентства "РИА Новости" и ТАСС пишут, что Хайруллин погиб. Также на борту находились пилот и помощник парламентария. По последним данным, они находятся в тяжелом состоянии.
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