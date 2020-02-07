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      Миллионное состояние и криминальное прошлое Хайруллина: что известно о погибшем депутате Госдумы

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      Айрат Хайруллин погиб в авиакатастрофе / ТАСС

      7 февраля 2020 года в России погиб депутат Госдумы от прокремлевской партии "Единая Россия" Айрат Хайруллин. Его частный вертолет разбился близ Казани. Хайруллина считали одним из наиболее влиятельных и самых богатых политиков в России. В марта 2014 года он поддержал незаконную оккупацию Крыма и Севастополя. У российского депутата остались жена, двое сыновей и дочь. Ему было 49 лет.

      Как погиб Хайруллин и каковы предварительные причины аварии

      Смотрите также: Разбился вертолет с одним из самых богатых депутатов РФ Хайруллиным: фото, видео

      Об аварии вертолета Bell, который принадлежал Хайруллину, стало известно в пятницу вечером. Воздушное судно совершило жесткую посадку на лед реки Камы, неподалеку от городка Лаишево, сразу после взлета. По словам очевидцев, вертолет летел на низкой высоте.

      В день авиакатастрофы Хайруллин участвовал в заседании комиссии партийных объектов "Единой России".

      В Росавиации заявили, предварительная причина чрезвычайной ситуации с вертолетом – плохие метеоусловия. Также специалисты предполагают, что могла отказать техника.


      Разбитый вертолет российского депутата Хайруллина / фото Baza

      В Приволжском следственном управлении на транспорте сообщили о начале доследственной проверки из-за крушения вертолета. Также в Росавиации создана комиссия для выяснения обстоятельств и причин случившегося.

      Согласно информации из открытых источников, вертолет Хайруллина был выпущен в 2005 году. Хайруллин находился в Казани с рабочей поездкой, которая началась еще в конце января.

      Что известно об Айрате Хайруллине

      • Родился 11 декабря 1981 года в Казани, Татарстан. В 2003 году учился в Казанском технологическом университете. Доктор экономических наук.
      • В 1990-х годах Хайруллин начал заниматься бизнесом, возглавлял несколько предприятий. В 1994 году открыл завод по производству газированных напитков и минеральной воды, а в 1995 году – кондитерскую фабрику "Регина", молочный завод "Эдельвейс-М" и ряд других предприятий. В 1996-2003 годах – руководитель и совладелец ОАО "Пивоваренная компания "Красный Восток".
      • В 2003 году был избран депутатом Госдумы РФ от Приволжского одномандатного избирательного округа №27 (Республика Татарстан). Переизбирался в 2007, 2011 и 2016 годах от партии "Единая Россия". Был заместителем председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам.
      • С 2008 года – президент Национального союза производителей молока. Был совладельцем холдинга ЗАО "Эдельвейс корпорейшн", который, в частности, контролирует "Энергобанк".


      Айрат Хайруллин был одним из самых влиятельных "единороссов" / Фото с сайта "Единой России"

      Состояние Хайруллина

      Айрата Хайруллина считали в России одним из самых влиятельных и богатых депутатов.

      В 2005 году Forbes включил его в рейтинг 100 богатейших бизнесменов страны, оценив его состояние в 600 миллионов долларов. В 2019 Forbes поставил Хайруллина на 96-е место в рейтинге госслужащих и депутатов с самыми высокими доходами.

      Айрата Хайруллина считали в России одним из наиболее влиятельных и самых богатых депутатов.

      Криминальное прошлое Хайруллина

      Российские оппозиционные журналисты неоднократно задавались вопросом, откуда у братьев Хайруллиных миллионные состояния. В частности, неоднократно появлялась информация о том, что в лихие 1990-е Хайруллин вместе с чиновниками и братом "подмяли" под себя немало предприятий.

      10 сентября 2012 года депутаты Дмитрий Гудков и Илья Пономарев опубликовали статью под названием "Золотые крендели "Единой России". Кубанский бекон". В ней, в частности, упоминается Айрат Хайруллин, как незаконный акционер 99 аграрных предприятий России, хотя в декларации были указаны только 44 из них. 24 предприятия Хайруллин "отжал" у более слабых конкурентов, уже будучи депутатом Госдумы.

      С 1996 по 2003 год Хайруллин был гендиректором казанского предприятия "Красный Восток Агро" (с мая 2002 года – ОАО "Пивоваренная компания "Красный Восток"), межрегионального пивоваренного предприятия-монополиста. Интересно, что он возглавил его после нераскрытого скандального убийства предыдущего директора Айбата Айбатова. В СМИ появлялась информация о возможной причастности Хайруллина и его брата к этой истории.


      Айрат Хайруллин собрал свой "первый миллион" в 1990-е годы / Фото с сайта "Единой России"

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости политики Новости России Катастрофа авиация
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