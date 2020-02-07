Мільйонні статки і кримінальне минуле Хайрулліна: що відомо про загиблого російського депутата

7 лютого 2020 року у Росії загинув депутат Держдуми від прокремлівської партії "Єдина Росія" Айрат Хайруллін. Його приватний вертоліт розбився поблизу Казані. Хайрулліна вважали одним із найвпливовіших і найбагатших політиків у Росії. У березні 2014 року він підтримав незаконну окупацію Криму і Севастополя. У російського депутата залишилися дружина, двоє синів і донька. Йому було 49 років.

Як загинув Хайрулін і які попередні причини аварії

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Про аварію вертольота Bell, який належав Хайруліну стало відомо ввечері п'ятниці. Повітряне судно здійснило жорстку посадку на лід річки Ками, неподалік від містечка Лаішево, відразу після зльоту. За словами очевидців, вертоліт летів на низькій висоті.

У день авіакатастрофи Хайрулін брав участь у засіданні комісії партійних проєктів "Єдиної Росії".

У Росавіації заявили, попередня причина надзвичаної ситуації з вертольотом – погані метеоумови. Також фахівці припускають, що могла відмовити техніка.



Розбитий вертоліт російського депутата Хайрулліна / Фото Baza

У Приволзькому слідчому управлінні на транспорті повідомили про початок дослідчої перевірки через катастрофу вертольота. Також у Росавіації створили комісію для з'ясування обставин і причин того, що сталося.

Відповідно до інформації з відкритих джерел, вертоліт Хайрулліна було випущено в 2005 році. Хайруллін перебував у Казані з робочою поїздкою, яка розпочалася ще наприкінці січня.

Що відомо про Айрата Хайрулліна

Народився 11 грудня 1981 року у Казані, Татарстан. У 2003 році навчався у Казанському технологічному університеті. Доктор економічних наук.

У 1990-их роках Хайруллін почав займатися бізнесом, очолював кілька підприємств. У 1994 році відкрив завод з виробництва газованих напоїв і мінеральної води, а в 1995 році – кондитерську фабрику "Регіна", молочний завод "Едельвейс-М" і ряд інших підприємств. У 1996-2003 роках – керівник і співвласник ВАТ "Пивоварна компанія "Красный Восток".

У 2003 році був обраний депутатом Держдуми РФ від Приволзького одномандатного виборчого округу №27 (Республіка Татарстан). Переобирався у 2007, 2011 і 2016 роках від партії "Єдина Росія". Був заступником голови комітету Держдуми з аграрних питань.

З 2008 року – президент Національної спілки виробників молока. Був співвласником холдингу ЗАТ "Едельвейс корпорейшн", який, зокрема, контролює "Енергобанк".



Айрат Хайруллін був одним із найвпливовіших "єдиноросів" / Фото із сайту "Єдиної Росії"

Статки Хайрулліна

Айрата Хайрулліна вважали у Росії одним із найвпливовіших і найбагатших депутатів.

У 2005 році Forbes включив його до рейтингу 100 найбагатших бізнесменів країни, оцінивши його статки у 600 мільйонів доларів. У 2019 Forbes поставив Хайруллін на 96-те місце у рейтингу держслужбовців і депутатів з найвищими доходами.

Айрата Хайрулліна вважали у Росії одним із найвпливовіших і найбагатших депутатів.

Кримінальне минуле Хайрулліна

Російські опозиційні журналісти неодноразово задавались питанням звідки у братів Хайрулліних мільйонні статки. Зокрема, неодноразово з'являлась інформація про те, що у лихі 1990-ті Хайруллін разом з чиновниками і братом "підімнули" під себе чимало підприємств.

10 вересня 2012 року депутати Дмитро Гудков і Ілля Пономарьов опублікували статтю під назвою "Золоті кренделі "Єдиної Росії". Кубанський бекон". У ній, зокрема, згадується Айрат Хайруллін, як незаконний акціонер 99 аграрних підприємств Росії, хоча у декларації були вказані лише 44 з них. 24 підприєства Хайруллін "віджав" у слабших конкурентів, вже перебуваючи депутатом Держдуми.

З 1996 по 2003 рік Хайруллін був гендиректором казанського підприємства "Красный Восток Агро" (з травня 2002 року – ВАТ "Пивоварна компанія "Красный Восток"), міжрегіонального пивоварного підприємства-монополіста. Цікаво, що він очолив його після нерозкритого скандального убивства попереднього директора Айбата Айбатова. У ЗМІ з'являлась інформація про можливу причетність Хайрулліна та його брата до цієї історії.



Айрат Хайруллін зібрав свій "перший мільйон" у 1990-ті роки / Фото із сайту "Єдиної Росії"