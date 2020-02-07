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      Розбився вертоліт з депутатом Держдуми Айратом Хайрулліним: російський парламентар загинув

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      Айрат Хайруллін / Фото з відкритих джерел

      Приватний гелікоптер Bell 407, який належав депутату Держдуми Айрату Хайруллін, спершу зник з радарів, а потім екстрені служби заявили, що судно розбилося. Інцидент трапився надвечір 7 лютого під російською Казанню.

      Низка російських видань, зокрема державні інформаційні агенції "РИА Новости" та ТАСС пишуть, що Хайруллін загинув. Також на борту перебували пілот і помічник парламентаря. За останніми даними, вони перебувають у важкому стані.

      Схожий інцидент з політиком в Україні! Загибель Тараса Кутового: відомі причини авіакатастрофи

      За словами представниці Приволзької транспортної прокуратури Маї Іванової, з вертольота рятувальної служби можна почачити, що судно Хайрулліна зруйновано, щоправда одна людина ходить навколо місця катастрофи. 

      Відповідно до інформації з відкритих джерел, вертоліт Хайрулліна було випущено в 2005 році.

      Хайруллін, вертоліт, Росія, Казань, катастрофа, авіація
      Вертоліт, на якому розбився депутат Держдуми Хайруллін 

      Новина доповнюється 

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      Теги: Новини України Жертви Катастрофа Новини Росії авіація
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