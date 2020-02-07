Розбився вертоліт з депутатом Держдуми Айратом Хайрулліним: російський парламентар загинув

Приватний гелікоптер Bell 407, який належав депутату Держдуми Айрату Хайруллін, спершу зник з радарів, а потім екстрені служби заявили, що судно розбилося. Інцидент трапився надвечір 7 лютого під російською Казанню.

Низка російських видань, зокрема державні інформаційні агенції "РИА Новости" та ТАСС пишуть, що Хайруллін загинув. Також на борту перебували пілот і помічник парламентаря. За останніми даними, вони перебувають у важкому стані.

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За словами представниці Приволзької транспортної прокуратури Маї Іванової, з вертольота рятувальної служби можна почачити, що судно Хайрулліна зруйновано, щоправда одна людина ходить навколо місця катастрофи.

Відповідно до інформації з відкритих джерел, вертоліт Хайрулліна було випущено в 2005 році.



Вертоліт, на якому розбився депутат Держдуми Хайруллін

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