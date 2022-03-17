Технику оккупантов в Украине нужно уничтожать. Или ее можно забирать на вооружение Вооруженных Сил Украины.
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Российская техника на территории Украины должна находиться только в трех состояниях: разбита, покинута или на вооружении в ВС Украины,
– говорится в сообщении.
В Генштабе ВСУ отметили, что таким мнением поделились "философы" из 93-й бригады "Холодный Яр".
"Холоднояровцы" рассказали, в каком состоянии должна находиться техника орков в Украине / Фото Генштаба ВСУ
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