Технику оккупантов в Украине нужно уничтожать. Или ее можно забирать на вооружение Вооруженных Сил Украины.

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Российская техника на территории Украины должна находиться только в трех состояниях: разбита, покинута или на вооружении в ВС Украины,

– говорится в сообщении.

В Генштабе ВСУ отметили, что таким мнением поделились "философы" из 93-й бригады "Холодный Яр".

"Холоднояровцы" рассказали, в каком состоянии должна находиться техника орков в Украине / Фото Генштаба ВСУ

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