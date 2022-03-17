Техніку окупантів в Україні потрібно знищувати. Або ж її можна забирати на озброєння Збройних Сил України.

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Російська техніка на території України має перебувати лише у трьох станах: розбита, покинута або на озброєнні у ЗС України,

– мовиться у повідомленні.

У Генштабі ЗСУ зазначили, що такою думкою поділилися "філософи" з 93-ої бригади "Холодний Яр".



"Холодноярівці" розповіли, в якому стані має перебувати техніка орків в Україні / Фото Генштабу ЗСУ

До теми дивіться відео про втрати ворога станом на ранок 17 березня: