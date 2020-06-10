Кабинет Министров Украины согласовал проект соглашения об использовании части воздушного пространства Словакии в аэропорту Ужгорода. Его подписание наконец позволит аэродрому полноценно принимать и отправлять рейсы.

Проект соглашения между Украиной и Словакией по использованию воздушного пространства был согласован на заседании Кабмина в среду, 10 июня, сообщает 24 канал.

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В чем важность этого соглашения

Аэропорт Ужгорода находится на самой границе со Словакией. Поэтому самолеты, которые взлетают и приземляются, заходят в воздушное пространство Словакии.

Размещение аэропорта Ужгорода почти на границе со Словакией: карта

Для полноценной работы аэропорта необходимо межправительственное соглашение между Украиной и Словацкой Республикой, которая должна определить условия использования определенной части воздушного пространства Словакии. Именно ее проект и согласовал со своей стороны Кабинет Министров.

Также целью соглашения является предоставление соответствующего аэронавигационного обслуживания в определенной части воздушного пространства Словацкой Республики украинским провайдером аэронавигационного обслуживания.

Теперь осталось дело за самим подписанием соглашения. По словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, это будет сделано уже в июле.