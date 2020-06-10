Розблокування роботи аеропорту Ужгорода: уряд погодив угоду зі Словаччиною
Кабінет Міністрів України погодив проєкт угоди про використання частини повітряного простору Словаччини в аеропорту Ужгорода. Її підписання нарешті дозволить летовищу повноцінно приймати та відправляти рейси.
Проєкт угоди між Україною та Словаччиною щодо використання повітряного простору було погоджено на засіданні Кабміну в середу, 10 червня, повідомляє 24 канал.
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В чому важливість цієї угоди
Аеропорт Ужгорода розміщений на самому кордоні зі Словаччиною. Відтак літаки, які злітають та приземляються, заходять у повітряний простір Словаччини.
Розміщення аеропорту Ужгорода майже на кордонні зі Словаччиною: карта
Для повноцінної роботи аеропорту необхідна міжурядова угода між Україною та Словацькою Республікою, яка має визначити умови використання визначеної частини повітряного простору Словаччини. Саме її проєкт і погодив зі своєї сторони Кабінет Міністрів.
Також метою угоди є надання відповідного аеронавігаційного обслуговування у визначеній частині повітряного простору Словацької Республіки українським провайдером аеронавігаційного обслуговування.
Тепер лишилася справа за самим підписанням угоди. За словами міністра інфраструктури Владислава Криклія, це буде зроблено вже в липні.