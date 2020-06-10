Кабінет Міністрів України погодив проєкт угоди про використання частини повітряного простору Словаччини в аеропорту Ужгорода. Її підписання нарешті дозволить летовищу повноцінно приймати та відправляти рейси.

Проєкт угоди між Україною та Словаччиною щодо використання повітряного простору було погоджено на засіданні Кабміну в середу, 10 червня, повідомляє 24 канал.

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В чому важливість цієї угоди

Аеропорт Ужгорода розміщений на самому кордоні зі Словаччиною. Відтак літаки, які злітають та приземляються, заходять у повітряний простір Словаччини.

Розміщення аеропорту Ужгорода майже на кордонні зі Словаччиною: карта

Для повноцінної роботи аеропорту необхідна міжурядова угода між Україною та Словацькою Республікою, яка має визначити умови використання визначеної частини повітряного простору Словаччини. Саме її проєкт і погодив зі своєї сторони Кабінет Міністрів.

Також метою угоди є надання відповідного аеронавігаційного обслуговування у визначеній частині повітряного простору Словацької Республіки українським провайдером аеронавігаційного обслуговування.

Тепер лишилася справа за самим підписанням угоди. За словами міністра інфраструктури Владислава Криклія, це буде зроблено вже в липні.