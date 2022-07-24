Украденное "оружие"

Как условия подготовки новой массированной атаки по всему фронту. Именно временное перемирие. Все остальное – отвлечение внимания.

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Анализ результатов мониторинга, проводимого "Институтом Черноморских стратегических исследований" по многим направлениям, свидетельствует о следующем:

1. Под предлогом вывоза зерна рф хочет перемирие на несколько месяцев, чтобы усилить свою группировку в Украине, предоставить ей отдых, подтянуть резервы.

2. "Зерновое перемирие" требуется для того, чтобы иметь время для фиксации новых "территориальных приобретений" – то есть, аннексии оккупированных территорий Херсонской, Запорожской, Харьковской областей и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

3. рф делает ставку на то, что отказ Украины от "зернового перемирия" позволит обвинить именно ее в провоцировании голода в странах Азии и Африки. Хотя именно россия раскручивает шантаж голодом.

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4. рф рассчитывает, что "зерновое перемирие" приведет к успокоенности в ЕС и США и, соответственно, к уменьшению актуальности поддержки Украины с их стороны как в военно-технической сфере, так и финансовой и санкционной.

5. рф пытается тянуть время как можно ближе к новому отопительному сезону, который будет проблемным не только в Украине, но и в странах ЕС. То есть, к мировой инфляции в ЕС добавятся зимние проблемы с отоплением.

Выдыхать еще рано

Можно написать еще несколько пунктов, но уже и так понятно. Уверен, что в командовании ВСУ и политическом руководстве это ясно осознают.

В конце замечу, что россия в своей ненависти к Украине не смогла удержаться от нанесения ракетного удара именно с Черного моря по Виннице 14 июля 2022 года – то есть на следующий день после технических переговоров в Стамбуле относительно зерна, которые прошли 13 июля 2022 года.

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Фактически этот ракетный удар с Черного моря должен перечеркнуть безосновательные надежды на успех зерновых переговоров как в осознании руководства Турции, так и в ООН. Что касается стран ЕС и США, то мы и до этого не видели там таких надежд.

Итак, я бы не советовал друзьям из морского бизнеса "без надежды надеяться".... Надо и дальше развивать альтернативные пути по суше…

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