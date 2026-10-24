Россияне заминировали дороги: Зеленский рассказал об особенностях операции в Олешках

Украина договорилась о разблокировании оккупированных Олешек. Гуманитарная операция должна начаться благодаря посредничеству США.

Об этом глава государства заявил в своем видеообращении.

Какие подробности рассказал Зеленский о гуманитарной операции в Олешках?

В ближайшее время должна состояться реализация договоренностей о разблокировании доступа к городу. Ситуация в этой временно оккупированной части Херсонской области остается крайне тяжелой из-за того, что россияне заминировали дороги.

Главная цель запланированной гуманитарной операции заключается в том, чтобы обеспечить доступ для доставки продовольствия и медикаментов, а также позволить людям покинуть зону боевых действий.

Мы договаривались об этом в течение некоторого времени и на разных уровнях. Украина выполнит свою часть обязательств. Рассчитываем, что американское посредничество сработает,

– сказал президент Украины.

Восстановление связи для фронта

Параллельно с этим удалось полностью восстановить работу терминалов Starlink и Starshield на той скорости, которая была до введения ограничений. Процесс восстановления начался ночью, и уже к утру скорости были достаточными для полноценного использования связи. Это имеет большое значение для фронтовой логистики и защиты территории Украины от реактивных "Шахедов".

Утром министр обороны Украины Евгений Хмара доложил о проведенных проверках, которые подтвердили, что системы работают надлежащим образом.