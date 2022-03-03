Разбомбленную оккупантами Бородянку показали с высоты полета: видео поражает до слез

Поселок Бородянка на Киевщине превратился в руины в результате обстрелов российских оккупантов. Оттуда уже эвакуировали 200 местных жителей.

В течение нескольких дней захватчики бомбили Бородянку, расположенную в 60 километрах от Киева. Рашисты цинично обстреливали жилые дома, детсады и аптеки. В то же время украинские военные давали им достойный отпор, сжигая целые колонны российской техники.

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Последствия упорных боев в поселке с высоты полета показало агентство Reuters. Дрон снял на видео, как сейчас выглядят разбомбленные улицы ранее мирного села. На эти кадры невозможно смотреть без слез… Оккупанты обязательно поплатятся за содеянное.

Кадры с дрона, которые Reuters сняло в Бородянке: видео

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