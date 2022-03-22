Вчера на протяжении дня наши защитники нанесли удары по позициям оккупантов. Наконец отбросили их из поселка, там теперь развевается украинский флаг.
Читайте также Стреляли, мы падали на землю, а рядом были трупы: истории женщин, эвакуировавшихся из Ирпеня
Начальник ГУ Нацполиции в Киевской области Андрей Небытов показал, как сейчас выглядит Макаров. Это сплошные руины, разбомбленные здания, воронки на дорогах от снарядов, сожженная техника. Людей в городе почти нет.
Сколько бы снарядов тебе не приготовил враг, преданность, мужество и стойкость местных полицейских остается неизменной. Правоохранители работают в зоне боевых действий, служат государству и защищают граждан,
– написал Небытов.
Напомним, поселок Макаров Киевской области находился под постоянными обстрелами вражеской артиллерии. Российские захватчики уничтожили каждый второй дом в поселке.
Обратите внимание – Киевлянин собирает уцелевшие вещи в полуразрушенном доме: смотрите видео