Вчера на протяжении дня наши защитники нанесли удары по позициям оккупантов. Наконец отбросили их из поселка, там теперь развевается украинский флаг.

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Начальник ГУ Нацполиции в Киевской области Андрей Небытов показал, как сейчас выглядит Макаров. Это сплошные руины, разбомбленные здания , воронки на дорогах от снарядов, сожженная техника. Людей в городе почти нет.

Сколько бы снарядов тебе не приготовил враг, преданность, мужество и стойкость местных полицейских остается неизменной. Правоохранители работают в зоне боевых действий, служат государству и защищают граждан,

– написал Небытов.

Напомним, поселок Макаров Киевской области находился под постоянными обстрелами вражеской артиллерии. Российские захватчики уничтожили каждый второй дом в поселке.