Вчора впродовж дня наші захисники завдали ударів по позиціях окупантів. Врешті відкинули їх із селища, там тепер майорить український прапор.

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Начальник ГУ Нацполіції в Київській області Андрій Нєбитов показав, як зараз виглядає Макарів. Це суцільні руїни, розбомблені будівлі, вирви на дорогах від снарядів, спалена техніка. Людей у місті майже немає.

Скільки б снарядів тобі не приготував ворог, відданість, мужність та стійкість місцевих поліцейських лишається незмінною. Правоохоронці працюють в зоні бойових дій, служать державі та захищають громадян,

– написав Нєбитов.

Нагадаємо, селище Макарів, що на Київщині, перебував під постійними обстрілами ворожої артилерії. Російські загарбники знищили кожен другий будинок у селищі.

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