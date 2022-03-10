Разбомбленный роддом в Мариуполе на страницах мировых СМИ

Вчера, 9 марта, российские террористы нанесли позорный удар по детской больнице и родильному отделению в Мариуполе. Уже сегодня фото с последствиями атаки оказались на страницах популярнейших в мире ежедневных газет.

Весь мир поражен тем цинизмом, которым нас продолжает "удивлять" орда. Еще больше отвращения добавляет то, что пропагандисты еще и пытаются каким-то образом оправдать удар по больнице и роддому.

Обратите внимание Российские пропагандисты запутались в своих фейках об обстреле роддома в Мариуполе

На полосах газет оказались фото с ранеными роженицами. Они отчетливо отражают всю низкость путинского режима – вот так выглядит, по словам кремлевского фюрера, "демилитаризация".

Разбомбленая больница в Мариуполе на страницах СМИ / Скриншоты Zn.ua

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